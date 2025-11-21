Καλαμάτα: Συζήτηση για διαγώνια στάθμευση στη Σταδίου

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας προτάθηκε μια ειδική εφαρμογή στάθμευσης στο Ιστορικό Κέντρο, καθώς και η ενδεχόμενη αναδιάταξη του χώρου νότια της Κεντρικής Αγοράς.

Το θέμα έφερε στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής ο πρόεδρος της κοινότητας Παναγιώτης Λύρας, σημειώνοντας πως η πρόταση αφορά τη μετατροπή της παράλληλης στάθμευσης σε διαγώνια, όπου επιτρέπεται, βάσει πλάτους.

Ο ίδιος εκτίμησε πως με αυτή την αλλαγή θα εξασφαλιστεί αύξηση θέσεων έως 50% και ότι η στάθμευση θα γίνει πιο άμεση.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σημείωσε πως η πρόταση εστιάζει στην οδό Σταδίου, τονίζοντας πως ο συγκεκριμένος δρόμος δεν πληροί εντελώς τις προϋποθέσεις λόγω διαστάσεων.

Ωστόσο, τόνισε πως εάν εφαρμοστεί η “45άρα” γωνία από τη μια πλευρά θα απαγορευτεί η στάθμευση από την άλλη, αφήνοντας σε κάθε περίπτωση το θέμα ανοιχτό.