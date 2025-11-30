Το λάθος ενός στολισμού και η νοοτροπία

Η άμεση αντίδραση για το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε τοποθετηθεί πάνω στην όδευση τυφλών στην πλατεία 23ης Μαρτίου έδειξε πως η πόλη μπορεί –όταν χρειαστεί– να κινητοποιηθεί για το αυτονόητο.

Ωστόσο, η καθημερινότητα αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο συμβάν. Στα πεζοδρόμια της Καλαμάτας, τα Ι.Χ. εξακολουθούν να καταλαμβάνουν χώρους που ανήκουν σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης, σαν να μην υπάρχει η ειδική και μοναδική διαδρομή που τους επιτρέπει να κινηθούν με ασφάλεια.

Είτε από αδιαφορία είτε από άγνοια, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: η πόλη γίνεται αφιλόξενη για όσους εξαρτώνται από αυτές τις υποδομές.

Το περιστατικό της πλατείας έδειξε πως το λάθος ενός στολισμού μπορεί να διορθωθεί. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να διορθώσουμε και τη νοοτροπία που αφήνει καθημερινά έναν συμπολίτη αβοήθητο πάνω στο πεζοδρόμιο…