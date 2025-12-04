18:47 04/12
Το επιβλητικό έλατο ύψους 10 μέτρων αντικατέστησε τη μονότονη -όπως είχε σχολιαστεί- χριστουγεννιάτικη μπάλα, προσφέροντας πλέον ένα πιο ζωντανό και ελκυστικό σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες στις φετινές γιορτές.
Η φωταγώγηση του νέου φυσικού χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία 23ης Μαρτίου ήρθε να υπενθυμίσει πως οι στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν την εικόνα μιας περιοχής.
Το επιβλητικό έλατο ύψους 10 μέτρων αντικατέστησε τη μονότονη -όπως είχε σχολιαστεί- χριστουγεννιάτικη μπάλα, προσφέροντας πλέον ένα πιο ζωντανό και ελκυστικό σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες στις φετινές γιορτές.