Καλαμάτα: Φωταγωγήθηκε το δέντρο στην πλατεία 23ης Μαρτίου - Πρωταγωνιστές τα παιδιά των ΚΔΑΠ (βίντεο+φωτο)

Με μια ζεστή γιορτή άνοιξε σήμερα η αυλαία των φετινών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Ιστορικό Κέντρο.

Η φωταγώγηση του νέου φυσικού Χριστουγεννιάτικου δέντρου ύψους 10 μέτρων στην πλατεία 23ης Μαρτίου ήρθε ως συνέχεια των εκδηλώσεων στην Κεντρική Αγορά, στην κεντρική πλατεία και στο λιμάνι, γεμίζοντας την περιοχή με χαμόγελα, μουσική και γιορτινή διάθεση.

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν τα παιδιά των ΚΔΑΠ, τα οποία στόλισαν το δέντρο με τις χειροποίητες δημιουργίες τους, δίνοντας στην πλατεία μια αυθεντική, παιδική πινελιά. Με τραγούδια και χριστουγεννιάτικες μελωδίες μετέτρεψαν την 23ης σε ένα μικρό, ζωντανό εργαστήρι χαράς.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της Δημοτικής Φιλαρμονικής που πλαισίωσε μουσικά την εκδήλωση, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη και εορταστικό χρώμα στη βραδιά.

Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης έκανε λόγο για το πιο όμορφο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας, καθώς στολίστηκε από παιδιά. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εκθείασε την προσπάθεια των εκπαιδευτικών των ΚΔΑΠ και των παιδιών, λέγοντας πως σειρά θα πάρουν και άλλες φωταγωγήσεις του Δήμου.

Μετά τη φωταγώγηση και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν παραδοσιακά κεράσματα, ανταλλάσσοντας ευχές και μοιράζοντας τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει αυτές τις μέρες.