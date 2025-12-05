Άμεση ολοκλήρωση

eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2025 14:30

Γράφτηκε από τον

Οι πρόσφατες ζημιές με τις κατολισθήσεις των πρανών στα παρόχθια κτήματα στο ρέμα Κερεζένια, “φωνάζουν” ότι πρέπει να προχωρήσουν και να συντελεστούν οι απαλλοτριώσεις στο συγκεκριμένο ρέμα στην ανατολική Καλαμάτα.

Και αυτό για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί έως τη Ναυαρίνου το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στο τέρμα του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου, στα Γιαννιτσάνικα. Εργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2024.

Γ.Σ.

