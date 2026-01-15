eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 13:16

Αποκατάσταση φθορών στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας  

Γράφτηκε από τον

Αποκατάσταση φθορών στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Premium Strom

 

 

Διάφορες φθορές, που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε πλάκες της κεντρικής πλατείας Καλαμάτας, όχι μόνο από τη χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα, αλλά και από άλλες δράσεις, αποκατέστησαν συνεργεία αυτεπιστασίας του δήμου.

Για αυτό και χθες οι πολίτες είδαν σε διάφορα σημεία της πλατείας διάσπαρτους κώνους.
Δ.Πλ.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις