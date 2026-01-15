Αποκατάσταση φθορών στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας  

Για αυτό και χθες οι πολίτες είδαν σε διάφορα σημεία της πλατείας διάσπαρτους κώνους.
Δ.Πλ.
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 13:16
Αποκατάσταση φθορών στην κεντρική πλατεία ΚαλαμάταςΓράφτηκε από τον Δημήτρης Πλεμμένος
Διάφορες φθορές, που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε πλάκες της κεντρικής πλατείας Καλαμάτας, όχι μόνο από τη χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα, αλλά και από άλλες δράσεις, αποκατέστησαν συνεργεία αυτεπιστασίας του δήμου.
