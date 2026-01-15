Αποκατάσταση φθορών στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας  

Διάφορες φθορές, που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε πλάκες της κεντρικής πλατείας Καλαμάτας, όχι μόνο από τη χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα, αλλά και από άλλες δράσεις, αποκατέστησαν συνεργεία αυτεπιστασίας του δήμου.