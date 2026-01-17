Με λίγη βροχή γίνεται λίμνη

Λίμνη δημιουργείται κάθε φορά που βρέχει με λίγη ένταση ή διάρκεια, στον δρόμο δίπλα από τη σιδηροδρομική γραμμή, στο πάρκινγκ μετά το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Στο συγκεκριμένο σημείο που έχει κίνηση, υπάρχει ζήτημα με την απορροή των ομβρίων και όπως φαίνεται, είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη να γίνει παρέμβαση, που θα λύσει το πρόβλημα και θα άρει την επικινδυνότητα.

Γ.Σ.