Χρειάζεται ασφαλτόστρωση

Εγκαταλελειμμένος από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας παραμένει ο δρόμος, που συνδέει το μεγάλο πάρκινγκ στην Παραλία (μεταξύ Κορώνης και Λεωνίδου) με την οδό Γεωργίου Παπανικολάου.

Είναι ακόμα χωματόδρομος και μάλιστα σε κακή κατάσταση, γεμάτος λακκούβες.

Κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται κατά καιρούς και δεν έχουν άδικο. Ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να κάνει το αυτονόητο και να ασφαλτοστρώσει τον δρόμο.