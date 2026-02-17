eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026 13:10

Εδειξε το σκληρό της πρόσωπο

Γράφτηκε από τον

Εδειξε το σκληρό της πρόσωπο

Premium Strom

 

 

Τo τελειωτικό χτύπημα δέχτηκε το προβληματικό τμήμα δεξιά από τον μόλο στα “Βραχάκια”, στο ύψος της οδού Ηρώων.

Η «Ε» έχει αναφερθεί πολλές φορές στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς όμως κάποια ουσιαστική παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς, πέρα από ορισμένες τυπικές «ενέσεις». Πλέον, η διάβρωση έδειξε το σκληρό της πρόσωπο, με το φάγωμα να επεκτείνεται επικίνδυνα στο νότιο πεζοδρόμιο. Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετήθηκαν χθες απλώς κάποιοι κώνοι και διαχωριστικές κορδέλες, με την ευχή η παρέμβαση αυτή να αποδειχθεί προσωρινή και να μην ακολουθηθεί το παράδειγμα της πρώην ταβέρνας «Κοιλάκος», η μελέτη της οποίας βρίσκεται ακόμα στο... περίμενε.

 

Τ.Αν.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις