Εδειξε το σκληρό της πρόσωπο

Η «Ε» έχει αναφερθεί πολλές φορές στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς όμως κάποια ουσιαστική παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς, πέρα από ορισμένες τυπικές «ενέσεις». Πλέον, η διάβρωση έδειξε το σκληρό της πρόσωπο, με το φάγωμα να επεκτείνεται επικίνδυνα στο νότιο πεζοδρόμιο. Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετήθηκαν χθες απλώς κάποιοι κώνοι και διαχωριστικές κορδέλες, με την ευχή η παρέμβαση αυτή να αποδειχθεί προσωρινή και να μην ακολουθηθεί το παράδειγμα της πρώην ταβέρνας «Κοιλάκος», η μελέτη της οποίας βρίσκεται ακόμα στο... περίμενε.

Τ.Αν.