Αν ένα σημείο της πόλης έχει την τιμητική του την άνοιξη, αυτό δεν είναι άλλο από τη διαδρομή της Ναυαρίνου έως το “Φιλοξένια”.

Κάτοικοι της παραλιακής ζώνης αλλά και από κάθε γωνιά της πόλης σπεύδουν καθημερινά για έναν περίπατο δίπλα στο κύμα, σε μια διαδρομή που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλη ελληνική πόλη.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν μπορεί να μένει μόνο στην ομορφιά του τοπίου. Η υποδομή του πεζοδρομίου παρουσιάζει ζητήματα που δεν συνάδουν με τη σημασία και την επισκεψιμότητα της περιοχής.

Το πρόσφατο ρεπορτάζ της «Ε» ανέδειξε πως το θέμα παραμένει στο συρτάρι, ενδεχομένως λόγω ενός «αθέατου» προβλήματος που καθυστερεί τις παρεμβάσεις.

Όπως τόνισαν αναγνώστες, μια τέτοια διαδρομή αξίζει την προσοχή που της αναλογεί -όχι μόνο ως σημείο αναψυχής, αλλά ως βασική υποδομή ποιότητας ζωής για την πόλη.