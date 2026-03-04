Να αναβαθμιστεί όλη η περιοχή της Δυτικής Παραλίας

Προτάσεις για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης 8 έργων υπέβαλε την περασμένη Παρασκευή ο Δήμος Καλαμάτας, διεκδικώντας την ένταξή τους σε ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Στον πίνακα που ανακοινώθηκε την πρώτη θέση έχει το έργο αναβάθμισης του χώρου αστικού πρασίνου και αναψυχής δημοτικής έκτασης 17 στρ. στην περιοχή του Κορδία. Πρόκειται για σημαντικό έργο που έχει ανάγκη η Καλαμάτα, το οποίο θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει ένα τμήμα της Δυτικής Παραλίας, που για χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο και απαξιωμένο. Ένα τμήμα για το οποίο η πόλη, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας της, έδωσε αγώνα για να παραμείνει στον δήμο και να αξιοποιηθεί ως δημόσιος κοινόχρηστος χώρος. Και για τον λόγο αυτό ο δήμος όφειλε -καθυστέρησε χαρακτηριστικά- και οφείλει πλέον να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με την αξιοποίηση της περιοχής των 17 στρ.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο φάκελος δημόσιας σύμβασης για το έργο και υποβολής πρότασης του δήμου στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Βιοκλιματικές αναπλάσεις στην περιοχή ΒΑΑ Καλαμάτας”, δαπάνης 935.295,35 ευρώ με ΦΠΑ. Εκεί ανακοινώθηκε ότι το έργο αναβάθμισης της περιοχής των 17 στρ. στον Κορδία προωθείται με τη μέθοδο μελέτη - κατασκευή και πως σχεδιάζεται να μετατραπεί σε χώρο αστικού πρασίνου και αναψυχής μέσα από παρεμβάσεις με ήπια έργα διαμορφώσεων εδάφους, σημαντικές φυτεύσεις και δημιουργία ζωνών πρασίνου, δίκτυα ύδρευσης - άρδευσης, αστικό εξοπλισμό, φωτισμό και λοιπές υποδομές αναψυχής.

Όσον αφορά τη σχέση του έργου που προγραμματίζεται, με παλιότερη μελέτη για αξιοποίηση των 50 στρ. του Κορδία από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας -με προγραμματική σύμβαση με τον δήμο- που ξεχάστηκε και αγνοείται, διευκρινίστηκε ότι είναι σε άλλο χώρο, τελείως διαφορετικό, ανάμεσα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και το γήπεδο της ΕΠΣΜ.

Ο δήμος οφείλει να αναβαθμίσει όλη την περιοχή της Δυτικής Παραλίας και να γίνει ολοκληρωμένο έργο από τις εκβολές του Νέδοντα έως το γήπεδο της ΕΠΣΜ. Αυτό επιτάσσει ο αγώνας και η βούληση της κοινωνίας της Καλαμάτας.