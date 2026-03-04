Διακοπές ρεύματος σε Μάνη και Μεσσήνη

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Δυτικής Μάνης και της Μεσσήνης προγραμματίζει για Πέμπτη και Παρασκευή ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα αύριο Πέμπτη από τις 8:30 τοι πρωί έως τις 3:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν τα Ρίγκλια, από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι το Νεοχώρι Λεύκτρου (πλησίον ελαιουργικού συνεταιρισμού - Μαρμούτσα) και από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι ο Άγιος Δημήτριος.

Την Παρασκευή από τις 8:30 έως 3:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Μπούκα και ο Άγιος Κωνσταντίνος Μεσσήνης.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.