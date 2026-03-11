Παράπονα για το κλάδεμα στη Σαλαμίνος

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει αναγνώστης της «Ε», σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως πρόσφατα στην οδό Σαλαμίνος, παρατηρούνται υπερβολές, με τα δέντρα να κλαδεύονται πολύ. Το ζητούμενο είναι να τηρείται η αναγκαία ισορροπία: Η προστασία των καλωδίων να γίνεται με τρόπο που να μην αλλοιώνει υπέρμετρα το αστικό πράσινο. Η φροντίδα των δέντρων απαιτεί τεχνική γνώση και μέτρο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ασφαλές, αλλά και αισθητικά αποδεκτό για την κάθε γειτονιά.

