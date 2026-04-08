Τη Μ. Παρασκευή θα δοθεί η Φραντζή

Τη Μεγάλη Παρασκευή αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία αναπλασμένη η οδός Φραντζή, στο κέντρο της Καλαμάτας, έως και την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού, μετά από μεγάλη υπερπροσπάθεια των συνεργείων του εργολάβου.

Όπως μας επεσήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, θα δοθεί όλο το οδόστρωμα, θα υπάρχει δηλαδή και δυνατότητα στάθμευσης, ενώ τα οχήματα θα μπορούν μέσω της Σιδ. Σταθμού και της Γιατράκου να βγαίνουν στη Νέδοντος. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τη Μεγάλη Πέμπτη, όμως πρέπει να στεγνώσει η άμμος στους κυβόλιθους και τα μπετά.

Ακόμα, την περασμένη Κυριακή από τη Φραντζή και την Κεφάλα απομακρύνθηκαν οι στύλοι του δημοτικού φωτισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ, όπου το δίκτυο έχει υπογειοποιηθεί, ενώ στην Κεφάλα θα ανάψουν οι στύλοι φωτισμού της ανάπλασης, καθώς εκεί έχει γίνει η ανάπλαση στο πεζοδρόμιο.

Γ.Σ.