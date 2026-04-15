Η ιδέα του «χιλιόμετρου»

Για την επαναφορά του σαϊτοπόλεμου συζήτησαν ορισμένοι χρήστες στα social κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Από το τραγικό συμβάν του 2019 και έπειτα, αρκετές φορές έχει γίνει λόγος για ανάγκη εύρεσης ενός χώρου, ο οποίος θα κρατούσε το κοινό σε απόσταση ασφαλείας, δίχως να χαθεί το εντυπωσιακό θέαμα.

Στο πλαίσιο αυτό, μια ιδέα που θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι είναι το «χιλιόμετρο», καθώς θα προέκυπτε ένα ιδιαίτερο σκηνικό για όσους θα το παρακολουθούσαν από το λιμάνι.

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσαν οι πρόσφατες εικόνες από τους φίλους της “Μαύρης Θύελλας”, οι οποίοι δημιούργησαν ένα υπέροχο θέαμα.

Η λήψη είναι του Νίκου Τσιακαλάκη.

Τ.Αν.