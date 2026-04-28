Να γίνει γρήγορα η αποκατάσταση

Πλάκες έχουν “καθίσει” στο ανατολικό αναπλασμένο πεζοδρόμιο της οδού Φαρών, μεταξύ Πλάτωνος και Κοραή και πριν λίγες έπεσε μια γυναίκα και χτύπησε.

Για τον λόγο αυτό, για να αποφευχθούν νέα ατυχήματα, τοποθετήθηκαν κώνοι στα προβληματικά κι επικίνδυνα σημεία, μέχρι να παρέμβει ο Δήμος Καλαμάτας και να αποκαταστήσει τη ζημιά. Ελπίζουμε να μην αργήσει.

Γ.Σ.