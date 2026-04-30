Νέο πάρκινγκ

Δεν έχει πολλές θέσεις, αλλά η δημιουργία του προκαλεί εντύπωση και θετικά σχόλια και γι’ αυτό το επισημαίνουμε. Πάντως, το πρόβλημα της στάθμευσης κοντά στο κέντρο της πόλης είναι πολύ σοβαρό κι επιδεινώνεται.
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026 19:34
Νέο πάρκινγκΓράφτηκε από τον Γιάννης Σινάπης
Πάρκινγκαυτοκινήτων έχει δημιουργηθεί κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, κοντά στην ισόπεδη διάβαση της οδού Παμίσου και στο σχολικό συγκρότημα των 4ου Γυμνασίου – Λυκείου και 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας.
