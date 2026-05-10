Ολική εφαρμογή από το 2027

Μπορεί η Φάρις να προχώρησε πέρυσι στην αρίθμηση των θέσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, με σκοπό οι θεατές να πηγαίνουν συστημένα πλέον στις θέσεις που ορίζει το εισιτήριό τους, ωστόσο η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.

Ειδικότερα, από τις ηλεκτρονικές προπωλήσεις παρατηρήθηκε πως οι διοργανωτές δεν συμπεριλάμβαναν την αρίθμηση, παρότι η Κοινωφελής Επιχείρηση είχε καταστήσει σαφές πως ο χώρος πλέον διαθέτει και αυτή την επιλογή.

Για το θέμα, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης σχολίασε στο πρόσφατο Δ.Σ. πως φέτος οι παραγωγές θα υποχρεούνται να την τηρούν, καθώς στα συμφωνητικά που έρχονται πλέον μπαίνει ως όρος.

Ωστόσο, υπήρξαν και παραγωγές που έκλεισαν νωρίτερα συμφωνία και δεν δεσμεύτηκαν με την αρίθμηση, οπότε ολική εφαρμογή θα υπάρξει όπως φαίνεται από το καλοκαίρι του 2027.

