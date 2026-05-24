Η ιεροτελεστία της παραλίας

Τις βραδινές ώρες, στην ανατολική παραλία της Καλαμάτα, το ψάρεμα μοιάζει περισσότερο με ιεροτελεστία παρά με απλό χόμπι.

Όσο η ακτή διατηρεί ακόμη τη γαλήνη της πριν από την καλοκαιρινή πολυκοσμία, μικρές παρέες με καρεκλάκια, φακούς και τον απαραίτητο εξοπλισμό στήνουν το δικό τους νυχτερινό σκηνικό δίπλα στο κύμα.

Σιωπηλές κουβέντες, βλέμματα στραμμένα στις πετονιές και ο ήχος της θάλασσας συνθέτουν μια εικόνα γνώριμη για τους κατοίκους της πόλης. Για πολλούς, το νυχτερινό ψάρεμα δεν είναι μόνο τρόπος χαλάρωσης, αλλά μια σταθερή συνήθεια που συνδέεται με τον ρυθμό της παραλίας και την ιδιαίτερη σχέση της Καλαμάτας με τη θάλασσα.

Πριν οι καλοκαιρινοί ρυθμοί αλλάξουν το τοπίο, οι ψαράδες της νύχτας κρατούν ζωντανή μια απλή, αυθεντική πλευρά της παραλιακής ζωής.

Τ.Αν.