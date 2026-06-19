Δήμος Τριφυλίας: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη δημάρχου

Στην πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη του δημάρχου θα προβεί ο Δήμος Τριφυλίας σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.

Ο ειδικός συνεργάτης θα είναι για την επικουρία του δημάρχου Τριφυλίας σε θέματα για τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες με έμφαση την ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου, τον σχεδιασμό στρατηγικών για την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών μέσω της πληροφορικής με την χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και την διατύπωση προτάσεων για την ασφάλεια δεδομένων, την δικτύωση και τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής.

Η πρόσληψη θα γίνει ε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Η επιλογή θα γίνει από τον δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα του/της προσλαμβανόμενου/ης

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τριφυλίας (Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία 24500) τηλ. Επικοινωνίας 2761360703-702 κατά τις παραπάνω εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και ηλεκτρονικά έως την 23:59 της 24ης Ιουνίου 2026 στη διεύθυνση (dimtrifylias@gmail.com) πάντα με ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής.

Κ.Μπ.