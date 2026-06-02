Ανύπαρκτο πεζοδρόμιο

18:11 02/06
Εικόνα τριτοκοσμική και αποκρουστική που προσβάλει την Καλαμάτα και τους πολίτες της. Και δικαιώνει αυτούς που φωνάζουν ότι Καλαμάτα δεν είναι μόνο το κέντρο και η παραλία της.
Γ.Σ.
Πεζοδρόμιο ανύπαρκτο και γειτονικό ακίνητο “ζούγκλα” που φθάνει στον δρόμο, στην οδό Καίσαρη, ανατολικά της αναπλασμένης πλατείας Φυτειάς.
