Επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται, η κατάσταση στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου, στο ύψος της Οδυσσέα Ελύτη.

Η πρόσφατη τοποθέτηση ΚΑΦΑΟ πάνω στο ήδη ανύπαρκτο πεζοδρόμιο του συγκεκριμένου τμήματος αποτέλεσε, όπως επισημαίνουν αναγνώστες, το «κερασάκι στην τούρτα», επιβεβαιώνοντας ότι οι ανάγκες των πεζών δεν αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη σοβαρότητα.

Λίγα μέτρα νωρίτερα, η όδευση τυφλών καταλήγει πάνω σε ένα παλιό πηγάδι, ένα ακόμη παράδειγμα προβληματικών παρεμβάσεων που εγείρουν εύλογα ερωτήματα για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του χώρου.

Την ίδια στιγμή, η διαμόρφωση του χώρου μπροστά από το παλιό κατάστημα εστίασης με ένα μικρό κόμβο, ώστε τα ποδήλατα να πραγματοποιούν αναστροφή εκεί και το τελευταίο τμήμα του ποδηλατόδρομου να αποδοθεί εξ ολοκλήρου στους πεζούς, θα μπορούσε να αποτελέσει μια απλή αλλά ουσιαστική λύση.

Έτσι θα περιοριζόταν η σημερινή σύγχυση και η συνύπαρξη πεζών και ποδηλάτων μέχρι το Φιλοξένια, μια κατάσταση που, εξαιτίας και της ασαφούς σήμανσης, συνεχίζει για ακόμη ένα καλοκαίρι να δημιουργεί προβλήματα και κινδύνους.

Η ασφαλής και ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών, των ατόμων με αναπηρία και των ποδηλατών δεν μπορεί να είναι ζήτημα δεύτερης προτεραιότητας ούτε να θυσιάζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Οι διορθώσεις που απαιτούνται είναι πλέον περισσότερο από προφανείς, μένοντας να φανεί αν θα υπάρξουν άμεσα πρωτοβουλίες πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.