Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος για λίγη ώρα μέχρι να απομακρυνθούν τα καλώδια και φύγει η νταλίκα.
Κ.Μπ.
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 11:36
Κυκλοφοριακή αναστάτωσηΓράφτηκε από τον Kώστας Μπούρας
Κυκλοφοριακή αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισσίας, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν νταλίκα που μετέφερε ένα ογκώδες χωματουργικό μηχάνημα παρέσυρε εναέρια καλώδια τοπικής επιχείρησης.
Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος για λίγη ώρα μέχρι να απομακρυνθούν τα καλώδια και φύγει η νταλίκα.
Κατηγορία Σχόλια