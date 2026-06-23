Κυκλοφοριακή αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισσίας, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν νταλίκα που μετέφερε ένα ογκώδες χωματουργικό μηχάνημα παρέσυρε εναέρια καλώδια τοπικής επιχείρησης.

Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος για λίγη ώρα μέχρι να απομακρυνθούν τα καλώδια και φύγει η νταλίκα.

Κ.Μπ.