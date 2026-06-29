Ψηλά στη λίστα της ΝΔ ο Φωτέας

Κινητικότητα επικρατεί στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και στη Μεσσηνία, όπου φαίνεται ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις να υπάρχουν μία η δύο ακόμα εκκρεμότητες.

Πολύ ψηλά στη λίστα φαίνεται πλέον να είναι ο δικηγόρος Σωτήρης Φωτέας. Νέος, άφθαρτος, αλλά με σημαντική εμπειρία στον χώρο της Κεντροδεξιάς μαθαίνουμε ότι είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει την Πειραιώς να τον “βλέπει” ως μία δυναμική υποψηφιότητα, που χαίρει αποδοχής σε μεγάλο μέρος του κόμματος, ενώ έχει ερείσματα και στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης. Φυσικά κουβαλάει ως σημαντική παρακαταθήκη και το αποτύπωμα στα κοινά της Μεσσηνίας, του αείμνηστου πατέρα του και πρώτου αιρετού νομάρχη Μεσσηνίας Παναγιώτη Φωτέα.

Δ.Πλ.