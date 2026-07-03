Η κατάσταση έχει ξεφύγει...

Εναν σκουπιδότοπο άφησε πίσω του χθες ένα ακόμα πάρτι στην παραλία της Καλαμάτας, όντας η πιο χαρακτηριστική απόδειξη ότι η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει.

Το περασμένο διάστημα, επαγγελματίας της περιοχής είχε προειδοποιήσει, μέσω της «Ε» για όσα συμβαίνουν με τα ανεξέλεγκτα πάρτι στην παραλία, τις φθορές και τα σκουπίδια που αφήνονται πίσω.

Δυστυχώς, καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν φαίνεται να ακολούθησε και το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά γίνεται ολοένα πιο έντονο.

Το ερώτημα πλέον είναι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη πριν τέτοιες εικόνες γίνουν κανονικότητα.

Γιατί όταν η ανοχή αντικαθιστά την πρόληψη, το κόστος το πληρώνουν οι πολίτες, οι επαγγελματίες και η εικόνα της ίδιας της Καλαμάτας.