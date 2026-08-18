Χράνοι Αρκαδίας: Προβολή της ιστορικής ταινίας «Οι Βράχοι της Ελευθερίας»

Μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά αφιερωμένη στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 8.30 μ.μ., στους Χράνους Αρκαδίας, με την προβολή της ιστορικής ταινίας «Οι Βράχοι της Ελευθερίας», των Ελληνοαμερικανών δημιουργών Ντίνου και Μαριάννας Μητρόπουλου.

Η ταινία αποτελεί ένα σημαντικό κινηματογραφικό έργο που αναδεικνύει αξίες άρρηκτα συνδεδεμένες με τον Εθνικό Αγώνα, όπως η ελευθερία, η αυτοθυσία και η ομοψυχία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Μάχη του Βαλτετσίου, μία από τις σημαντικότερες και καθοριστικότερες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης.

Η προβολή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για την περιοχή, καθώς οι δημιουργοί της ταινίας έλκουν την καταγωγή τους από τους Χράνους και το Βαλτέτσι, τιμώντας μέσα από το έργο τους την ιστορία, τις ρίζες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Αρκαδίας.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ξεχωριστή βραδιά ιστορικής μνήμης και πολιτισμού, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στα γεγονότα και στις αξίες που σημάδεψαν την πορεία του Ελληνισμού. Παράλληλα, αποτελεί μια ευκαιρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να γνωρίσουν ένα κινηματογραφικό έργο με έντονο ιστορικό και τοπικό ενδιαφέρον.

Την πρόσκληση για την εκδήλωση απευθύνει ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, καλώντας το κοινό να δώσει το «παρών» στην προβολή και να συμμετάσχει σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και τις διαχρονικές αξίες της ελευθερίας.