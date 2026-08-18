Σπάρτη: Αφιέρωμα στο ελληνικό έντεχνο τραγούδι στο "Σαϊνοπούλειο"

Ο ατμοσφαιρικός χώρος του Νερόμυλου του Σαϊνοπουλείου Άλσους στη Σπάρτη θα φιλοξενήσει αύριο στις 9 μ.μ. ένα μουσικό αφιέρωμα στο Ελληνικό Έντεχνο τραγούδι από καταξιωμένους καλλιτέχνες.

Θα ακουστούν παλιές και νέες μελωδίες σε μια μοναδική μουσική παράσταση με τραγούδια που έγιναν η φωνή των συναισθημάτων μας. Μια συνάντηση με την ποιότητα, τον δυνατό στίχο και τις αξέχαστες ερμηνείες. Τραγούδια όπως «Ας κρατήσουν οι χοροί», «Τι να θυμηθώ», «Μιλώ για σένα», «Αρετούσα», «Ατομική μου ενέργεια» κ.ά ερμηνευμένα από τις μελωδικές φωνές των: Τζίνας Βελδέκη, Νίκου Βορίλα και Τάσου Σκιαδά σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά της ελληνικής ψυχής, γεμάτη νοσταλγία, πάθος και αυθεντική ελληνική μουσική.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Τζίνα Βελδέκη (Φωνή), Νίκος Δημητρακαράκος (Τύμπανα), Παναγιώτης Μανιατάκος (Μπάσο), Νίκος Βορίλας (Κιθάρα, Μπουζούκι, Φωνή), Τάσος Σκιαδάς (Κιθάρα, Πιάνο, Φωνή). Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.