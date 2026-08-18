Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας: Προβολή της ταινίας "Filantropica"

Ο Οβίντιου, ένας καθηγητής που δυσκολεύεται οικονομικά, ονειρεύεται μια πιο άνετη ζωή και μια θέση σε έναν κόσμο που τον αγνοεί. Όταν γνωρίζει μια νεαρή γυναίκα και προσπαθεί να την εντυπωσιάσει, παρασύρεται σε έναν αλλόκοτο μηχανισμό «φιλανθρωπίας», όπου η συγκίνηση γίνεται επάγγελμα και η ανάγκη μετατρέπεται σε παράσταση.

Ο Νάε Καρανφίλ υπογράφει μια από τις πιο αγαπημένες ρουμανικές μαύρες κωμωδίες, γεμάτη ειρωνεία, κοινωνική παρατήρηση και ακριβή αίσθηση του παραλόγου. Η ταινία κοιτάζει τη μετακομμουνιστική Ρουμανία μέσα από την καθημερινή επινοητικότητα, τη φτώχεια, τη διαφθορά και την επιθυμία για αξιοπρέπεια.

Το «Filantropica» είναι αστείο, πικρό και βαθιά ανθρώπινο. Σατιρίζει έναν κόσμο όπου όλοι προσπαθούν να πουλήσουν κάτι: ιστορίες, συναισθήματα, εικόνα, ακόμη και δυστυχία. Και μέσα σε αυτό το θέατρο επιβίωσης, αναζητά την τρυφερότητα που μπορεί να απομείνει.

Το «Filantropica» θεωρείται σήμερα μία από τις ταινίες-κλειδιά του σύγχρονου ρουμανικού κινηματογράφου και συχνά αναφέρεται ως προάγγελος της διεθνούς άνθησης του Ρουμανικού Νέου Κύματος. Τιμήθηκε με βραβεία κοινού και επιτροπών σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ, ανάμεσά τους στο Παρίσι, στο goEast του Βισμπάντεν και στο Mons. Η δύναμή του βρίσκεται στο ότι μετατρέπει μια τοπική κοινωνική πραγματικότητα σε αιχμηρή, καθολική σάτιρα για την ανάγκη, την επινόηση και την εμπορευματοποίηση του συναισθήματος.

Σκηνοθεσία: Nae Caranfil. Παίζουν: Mircea Diaconu, Gheorghe Dinică, Mara Nicolescu.

Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ, στα 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, και θα είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών.