Το πολιτικό κόστος αναθεωρεί εύκολα σχέδια και αποφάσεις...

Είναι γνωστό ότι ο ρόλος της εξουσίας (σε θεωρητικό επίπεδο) είναι να προγραμματίζει και να παίρνει αποφάσεις με γνώμονα το (σε θεωρητικό πάλι επίπεδο) κοινό καλό...

Είναι επίσης γνωστό ότι (στην πράξη), σχέδια και αποφάσεις αναθεωρούνται πολύ εύκολα όταν μπαίνουν στη ζυγαριά με το πολιτικό κόστος και υπάρχει φόβος ότι κάποια επιλογή θα πληρωθεί ακριβά στην κάλπη...

Αυτό συνέβη στην περίπτωση της δημιουργίας μονάδας βιοαερίου στο Μελιγαλά, όπου η μαζική αντίδραση δήμου, φορέων και κατοίκων όλης της Οιχαλίας, οδήγησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου να κάνει δεκτή την προσφυγή του Δήμου Οιχαλίας και να ακυρώσει την απόφαση έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που είχε εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί πέρυσι με τα σχέδια του υπουργείου Υγείας για το Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου η πρωτοφανής κινητοποίηση, όχι μόνο του ιατρικού κόσμου αλλά ολόκληρης της Μεσσηνίας, υποχρέωσε τον “σκληρό” υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη να υποκύψει στην πίεση και να ανασκευάσει το πλάνο για το Νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Η ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, με την κατασκευή του τμήματος από τον Πύργο μέχρι την Τσακώνα ήταν ένα σενάριο ξεχασμένο εδώ και χρόνια.

Ηρθε ξανά στο προσκήνιο πριν από περίπου δύο χρόνια όταν ξεχείλισε η οργή της κοινωνίας για τα πολλά σοβαρά τροχαία εκείνη την περίοδο και προκάλεσε μια δυναμική κίνηση πίεσης, με πρωτοβουλία των εμπορικών συλλόγων Μεσσηνίας και Ηλείας, η οποία βρήκε συμπαραστάτες όλους σχεδόν τους δήμους και τους φορείς των δύο νομών.

Βλέποντας την νοτιοδυτική Πελοπόννησο… στα κάγκελα, η κυβέρνηση ανέσυρε από το συρτάρι το σενάριο κατασκευής του δρόμου και άρχισε να αναζητεί τρόπους χρηματοδότησης και υλοποίησής του. Με τον καιρό, η πίεση από πλευράς Μεσσηνίας και Ηλείας υποχώρησε και μαζί άρχισε να ατονεί και η κυβερνητική προσπάθεια για το έργο.

Με δεδομένο λοιπόν ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια αρκετά… απρόβλεπτη προεκλογική περίοδο, ίσως ήρθε η ώρα να ενταθεί ξανά η πίεση, για να γίνει απολύτως κατανοητό ότι ο δρόμος Πύργος – Τσακώνα είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ σοβαρά την Μεσσηνία και την Ηλεία και ότι η υλοποίησή του ή όχι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην κάλπη...