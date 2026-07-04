Επιασε δουλειά το γεωτρύπανο και ξεκίνησε η θεμελίωση της νέας γέφυρας στον Πάμισο, μήκους 150 μέτρων, στην είσοδο της Μεσσήνης, στο πλαίσιο του σημαντικού έργου του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Για την κατασκευή της προβλέπονται 79 πάσσαλοι, βάθους μέχρι και 35 μέτρα. Η γέφυρα θα είναι

υπερυψωμένη (5,5 με 6 μέτρα πάνω από τον ποταμό) και μεταλλική, σαν και αυτή στον Ευρώτα, στον αυτοκινητόδρομο Λεύκτρο – Σπάρτη.

Γ.Σ.