Η επαναλειτουργία του φωτισμού στη δυτική πλευρά του Κάστρου Καλαμάτας έρχεται να υπενθυμίσει τη δυναμική ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης.

Το φωτισμένο κάστρο αναδεικνύει όχι μόνο την ιστορική του αξία, αλλά και ολόκληρη τη γύρω περιοχή, προσδίδοντας μια διαφορετική εικόνα στο νυχτερινό τοπίο.

Την ίδια στιγμή, η επιστροφή των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στο θέατρο του Κάστρου επιβεβαιώνει ότι ο χώρος μπορεί και πρέπει να αποτελεί ζωντανό πυρήνα πολιτισμού.

Το Κάστρο δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μνημείο· είναι ένα ακόμη στολίδι της Καλαμάτας, με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης προς όφελος της πόλης, των κατοίκων και των επισκεπτών της. Η λήψη είναι της Δήμητρας Ψαρούλη.

Τ.Αν.