Διευκρινίσεις για την Αννα Καλογεροπούλου

21:21 20/07
Αντιθέτως, σύμφωνα με την ίδια πηγή, της έχει γίνει κρούση από τη Ν.Δ., αλλά μάλλον δεν θα την δούμε σε ψηφοδέλτιο, όπως μας είπαν.
Αναλυτικά το πρόσφατο ρεπορτάζ ΕΔΩ
Γ.Σ.
Καμία κρούση δεν έχει γίνει από το στρατόπεδο Σαμαρά στην Αννα Καλογεροπούλου για υποψηφιότητα, μας διαμηνύθηκε από το περιβάλλον της τέως αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, με αφορμή σχετική αναφορά σε ρεπορτάζ μας.
Αντιθέτως, σύμφωνα με την ίδια πηγή, της έχει γίνει κρούση από τη Ν.Δ., αλλά μάλλον δεν θα την δούμε σε ψηφοδέλτιο, όπως μας είπαν.
Αναλυτικά το πρόσφατο ρεπορτάζ ΕΔΩ
Γ.Σ.