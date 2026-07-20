Διευκρινίσεις για την Αννα Καλογεροπούλου

Καμία κρούση δεν έχει γίνει από το στρατόπεδο Σαμαρά στην Αννα Καλογεροπούλου για υποψηφιότητα, μας διαμηνύθηκε από το περιβάλλον της τέως αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, με αφορμή σχετική αναφορά σε ρεπορτάζ μας.