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Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026 14:56

Απολαυστική θάλασσα για λουόμενους και... γλάρους

Γράφτηκε από τον

Απολαυστική θάλασσα για λουόμενους και... γλάρους

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Μαγευτική εικόνα στην Παραλία της Καλαμάτας, πρωινό του Σεπτεμβρίου.

Η θάλασσα ήρεμη και καθαρή και οι γλάροι δείχνουν να την απολαμβάνουν μαζί με τους λουόμενους, υπό το άγρυπνο βλέμμα της ναυαγοσώστριας. Η θάλασσα του Σεπτεμβρίου είναι η καλύτερη, η πιο ελκυστική θάλασσα στην Καλαμάτα, κατά τη διάρκεια του χρόνου.
Γ.Σ.

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