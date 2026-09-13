Απολαυστική θάλασσα για λουόμενους και... γλάρους

Η θάλασσα ήρεμη και καθαρή και οι γλάροι δείχνουν να την απολαμβάνουν μαζί με τους λουόμενους, υπό το άγρυπνο βλέμμα της ναυαγοσώστριας. Η θάλασσα του Σεπτεμβρίου είναι η καλύτερη, η πιο ελκυστική θάλασσα στην Καλαμάτα, κατά τη διάρκεια του χρόνου.
Γ.Σ.
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026 14:56
Απολαυστική θάλασσα για λουόμενους και... γλάρουςΓράφτηκε από τον Γιάννης Σινάπης
Μαγευτική εικόνα στην Παραλία της Καλαμάτας, πρωινό του Σεπτεμβρίου.
Η θάλασσα ήρεμη και καθαρή και οι γλάροι δείχνουν να την απολαμβάνουν μαζί με τους λουόμενους, υπό το άγρυπνο βλέμμα της ναυαγοσώστριας. Η θάλασσα του Σεπτεμβρίου είναι η καλύτερη, η πιο ελκυστική θάλασσα στην Καλαμάτα, κατά τη διάρκεια του χρόνου.
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