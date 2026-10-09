Πεζόδρομος με μηχανάκια

Ειδικά όμως στο δυτικό τμήμα της πεζοδρομημένης Ιατροπούλου η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Τα μηχανάκια πηγαινοέρχονται συνεχώς και ορισμένες στιγμές δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι περισσότερα από τους πεζούς. Οι τελευταίοι αναγκάζονται να προσέχουν διαρκώς μήπως βρεθούν μπροστά σε κάποιο διερχόμενο δίκυκλο. Το ερώτημα είναι να θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι να σημειωθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα. Γιατί η προτεραιότητα των πεζών υπάρχει πλέον μόνο στις πινακίδες και στις αποφάσεις πεζοδρόμησης.

Αστυνόμευση; Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

Θ.Λ.