Αντιαισθητική και ανθυγιεινή εικόνα

Η απόρριψη σακουλών σκουπιδιών έξω από τους κάδους στην Καλαμάτα, ακόμη κι όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο εσωτερικό τους, συνεχίζει να αποτελεί αγκάθι για την εικόνα της πόλης.