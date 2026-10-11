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Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026 11:45

Αντιαισθητική και ανθυγιεινή εικόνα

Γράφτηκε από τον

Αντιαισθητική και ανθυγιεινή εικόνα

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Η απόρριψη σακουλών σκουπιδιών έξω από τους κάδους στην Καλαμάτα, ακόμη κι όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο εσωτερικό τους, συνεχίζει να αποτελεί αγκάθι για την εικόνα της πόλης.

Συχνά, μάλιστα, αδέσποτες γάτες σκίζουν τις σακούλες αναζητώντας τροφή, με αποτέλεσμα τα απορρίμματα να σκορπίζονται στα πεζοδρόμια και τους δρόμους, δημιουργώντας μια αντιαισθητική και ανθυγιεινή εικόνα.

Τ.Αν.

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