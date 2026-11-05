Παραμένει το σκοτάδι στη Λακωνικής

Για πάνω από δύο εβδομάδες δεν λειτουργεί ο φωτισμός σε τμήμα της οδού Λακωνικής στο ύψος του Ινστιτούτου Ελαίας.

Μία περιοχή με μεγάλη κίνηση τόσο αυτοκινήτων όσο και πεζών είναι στα σκοτάδια, με την κατάσταση να έχει γίνει χειρότερη τώρα που έχει αλλάξει η ώρα και χειμωνιάζει. Κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερώσει τη δημοτική αρχή, χωρίς να έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα με τον φωτισμό παρότι έχουν περάσει πολλές ημέρες.