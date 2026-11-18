ΤΟΝ προβληματισμό του εξέφρασε αναγνώστης μας για την παιδική χαρά που βρίσκεται μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Καποδιστρίου, η οποία παραμένει κλειστή με απαγορευτική σήμανση του Δήμου.

Όπως επισήμανε, παρότι υπάρχει σχετική ειδοποίηση που απαγορεύει την είσοδο και τη χρήση του εξοπλισμού, δεν διευκρινίζεται ο λόγος του αποκλεισμού ούτε πότε αναμένεται να δοθεί ξανά ο χώρος σε χρήση.

Παράλληλα, εξέφρασε την απορία γιατί παραμένει κλειστή ολόκληρη η παιδική χαρά, καθώς, εάν ο αποκλεισμός οφείλεται σε φθορά ή ακαταλληλότητα κάποιου παιχνιδιού, θα μπορούσε ενδεχομένως να απομονωθεί μόνο το συγκεκριμένο σημείο ή να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός που παρουσιάζει πρόβλημα, χωρίς να στερείται από τα παιδιά η πρόσβαση στον υπόλοιπο χώρο.