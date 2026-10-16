Ζήσε τον μύθο σου στα πεζοδρόμια της Καλαμάτας

Οι έλεγχοι της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας στην Καλαμάτα τείνουν να εξελιχθούν σε σύντομο ανέκδοτο, καθώς η κατάσταση στους δρόμους έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Οι παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη και η αντίθετη κίνηση στους μονόδρομους αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα, όμως, είναι η μετατροπή των πεζοδρομίων, των πεζόδρομων και των πλατειών σε κανονικούς δρόμους κυκλοφορίας τροχοφόρων. Μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα κινούνται ανάμεσα στους πεζούς, ενώ συχνά εμφανίζονται ιδιωτικά αυτοκίνητα, φορτηγά τροφοδοσίας και οχήματα χρηματαποστολών.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι διανομείς φαγητού, που χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια ως συντομότερη διαδρομή, αναπτύσσοντας ενίοτε ταχύτητες που προκαλούν τρόμο. Ορισμένοι μάλιστα κορνάρουν στους πεζούς απαιτώντας να παραμερίσουν. Προφανώς θεωρούν ότι όποιος εργάζεται έχει αυτομάτως και τον νόμο με το μέρος του. Κάπως έτσι το δίκιο του εργαζόμενου μετατρέπεται σε δικαίωμα να κινδυνεύουν οι υπόλοιποι.

Βεβαίως, η χάραξη του ποδηλατόδρομου έχει τις δικές της ευθύνες, καθώς δημιουργεί προβλήματα στην κίνηση των ποδηλατών, ιδιαίτερα στη Ναυαρίνου, στον πεζόδρομο της Αριστομένους και στην κεντρική πλατεία. Η κακή χάραξη, όμως, προστίθεται στην απουσία ελέγχων, με αποτέλεσμα να επικρατεί το δίκαιο του ισχυρότερου τροχοφόρου.

Το μεγάλο βραβείο της κυκλοφοριακής αναρχίας διεκδικεί δικαιωματικά η πλατεία Όθωνος. Εκεί τα οχήματα κινούνται νόμιμα δίπλα από τα τραπέζια των καταστημάτων, προσφέροντας στους πελάτες δωρεάν καυσαέρια μαζί με τον καφέ ή το ούζο τους. Το παράδοξο είναι ότι ούτε οι επιχειρηματίες φαίνεται να ενοχλούνται ιδιαίτερα από αυτή την πρωτότυπη υπηρεσία.

Η δημοτική αρχή Καλαμάτας προφανώς αποφεύγει το πολιτικό κόστος της εφαρμογής του νόμου, επιτρέποντας την παγίωση μιας κατάστασης που προσβάλλει την πόλη και θέτει σε κίνδυνο τους πεζούς. Ίσως τελικά η Καλαμάτα ανακάλυψε μια νέα τουριστική ατραξιόν. «Ζήσε τον μύθο σου στα πεζοδρόμια και στις πλατείες της Καλαμάτας». Με μία μικρή υποσημείωση στον τουριστικό οδηγό. «Αν καταφέρεις να επιβιώσεις από τα διερχόμενα τροχοφόρα».

lathanasis@gmail.com