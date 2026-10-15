Έμποροι ψευδαισθήσεων παραμιλούν στα δίκτυα

Όσοι παραμιλούν στα κοινωνικά δίκτυα για την οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλό θα ήταν κάποια στιγμή να διαβάσουν και κανέναν πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ.

Ενδεχομένως να ανακαλύψουν ότι η πραγματική οικονομία έχει ελάχιστη σχέση με τα στερεότυπα που αναπαράγουν καθημερινά, δημιουργώντας μια εντελώς παραμορφωμένη εικόνα για την παραγωγική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων το 2024, η μεταποίηση δημιουργεί προστιθέμενη αξία 681,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 31,3% του περιφερειακού επιχειρηματικού συνόλου. Ακολουθούν το εμπόριο με 465 εκατ. ευρώ και 21,3%, τα καταλύματα και η εστίαση με 237,1 εκατ. ευρώ και 10,9%, οι μεταφορές και η αποθήκευση με 180,8 εκατ. ευρώ και 8,3%, οι κατασκευές με 146 εκατ. ευρώ και 6,7% και οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 137,5 εκατ. ευρώ και 6,3%. Ακόμα πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat για το σύνολο της περιφερειακής οικονομίας. Το 2023 η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία αντιπροσωπεύουν το 13,9% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, έναντι μόλις 1,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιομηχανία και οι κατασκευές συνεισφέρουν 26%, ενώ οι υπηρεσίες περιορίζονται στο 60,1%, έναντι 72,5% στην ΕΕ.

Αντίστοιχα, όσοι παραμιλούν για υπερτουρισμό στην Καλαμάτα αγνοούν ότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ μόνο στην στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 2025 ο Δήμος Ναυπλιέων καταγράφει 678.615 διανυκτερεύσεις, ο Δήμος Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων 642.082, ο Δήμος Πύλου–Νέστορος 571.440, ο Δήμος Ερμιονίδας 435.337 και ο Δήμος Καλαμάτας 416.279.

Γνωρίζουμε ότι ο μέσος πολίτης αντιπαθεί τους αριθμούς. Η προσπάθεια όμως διαμόρφωσης της κυρίαρχης αντίληψης χωρίς ίχνος πραγματικών δεδομένων κινείται στη σφαίρα του παραλόγου και σε τροχιά σύγκρουσης με την πραγματικότητα. Δυστυχώς, μεγάλο τμήμα της πνευματικής, πολιτικής και οικονομικής ηγεσίας της Πελοποννήσου κινείται χωρίς ίχνος ορθολογισμού, αναπαράγοντας φαντασιώσεις και ψευδαισθήσεις που εξυπηρετούν προσωπικές επιδιώξεις. Το χειρότερο είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι που αδυνατούν να περιγράψουν την πραγματική οικονομία διεκδικούν καθημερινά το δικαίωμα να σχεδιάζουν το μέλλον της. Και οι έμποροι των ψευδαισθήσεων βρίσκουν πρόθυμους αγοραστές σε μια κοινωνία που προτιμά να ακούει όσα επιβεβαιώνουν τις προκαταλήψεις της. Έτσι, οι ανοησίες μετατρέπονται σε κοινές πεποιθήσεις, οι φαντασιώσεις αποκτούν κύρος και η πραγματικότητα αντιμετωπίζεται περίπου ως εχθρική προπαγάνδα. \

Με τέτοια πνευματικά και πολιτικά εφόδια, η οικονομική υστέρηση της Πελοποννήσου αποκτά μια απολύτως λογική εξήγηση.

lathanasis@gmail.com