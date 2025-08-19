Ουκρανικό: Τέσσερα συμπεράσματα από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον (βίντεο)

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη ρωσο-αμερικανική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα που δεν κατέληξε σε εκεχειρία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνοδευόμενος από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα με σκοπό να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για νέες συνομιλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Παρά τα αισιόδοξα λόγια του Αμερικανού προέδρου και κάποιες χλιαρές αξιολογήσεις από τους Ευρωπαίους εταίρους του, δεν υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας ή βήματα προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Τα πιο βασικά συμπεράσματα της συνάντησης στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ μπορούν να συνοψιστούν σε τέσσερις άξονες:

Συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Αρχικά, διαφαίνεται ένα παράθυρο για μια ενδεχόμενη διμερή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι είχε τηλεφωνήσει στον Πούτιν για να προσδιορίσει την έναρξη συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του Ζελένσκι. Μετά από μια τέτοια διμερή συνάντηση, σε τοποθεσία που μένει να καθοριστεί, θα υπάρξει μια τριμερής συνάντηση όπου θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μένει να διαπιστωθεί πόσο εύκολο είναι να έρθουν δύο άσπονδοι εχθροί αντιμέτωποι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Επί μήνες, ο Ζελένσκι πιέζει για μια συνάντηση με τον Πούτιν, αν και αυτός ήταν πιθανώς ένας τρόπος να ενισχύει το επιχείρημά του ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για την επιδίωξη της ειρήνης.

Σε μια μη δεσμευτική δήλωση του βοηθού του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, αναφερόταν ότι «αξίζει τον κόπο» να «διερευνηθεί η πιθανότητα αύξησης του επιπέδου των εκπροσώπων» από τις ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες στις διαπραγματεύσεις.

Όπισθεν για κατάπαυση του πυρός

Στη συνέχεια, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η αντίδραση των Ευρωπαίων απέναντι στην υποχώρηση του Τραμπ από το αίτημα για κατάπαυση του πυρός.

Ο Λευκός Οίκος φάνηκε να αποσυνδέει την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός πριν από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο παρελθόν, αυτό ήταν ένα βασικό αίτημα της Ουκρανίας, η οποία θεωρούσε τον τερματισμό των μαχών ως προϋπόθεση για περαιτέρω συνομιλίες με τη Ρωσία και, τελικά, για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση.

«Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στην κατάπαυση του πυρός.

Όμως οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν άμεσα, με την πιο έντονη απάντηση να προέρχεται από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς: «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς κατάπαυση του πυρός. Οπότε, ας εργαστούμε πάνω σε αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία», είπε.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Μια νέα σημαντική παράμετρος που έθεσε ο ηγέτης των ΗΠΑ είναι ότι εγγυήθηκε την ασφάλεια της Ουκρανίας αν προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς όμως να διευκρινίσει τη μορφή ή την έκταση της βοήθειας που θα παρασχεθεί. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν αυτές οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα, ο Τραμπ δεν το απέκλεισε.

Αυτή είναι η πιο αποφασιστική δήλωση που έχει εκφράσει ποτέ ο πρόεδρος των ΗΠΑ για το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, οι οποίες θεωρούνται ύψιστης σημασίας για οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν είχε αποδεχτεί ότι θα υπήρχαν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συναντήσεις της Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανότατα θα έχουν καθοριστεί εντός 10 ημερών, ενώ μέρος τους θα αποτελέσει μια συμφωνία αγοράς αμερικανικών όπλων ύψους 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα περιλαμβάνει εξοπλισμό που δεν διαθέτει η Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών και αντιπυραυλικών συστημάτων.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους θα αγοράσουν και αυτές ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βοηθώντας έτσι στη χρηματοδότηση της εθνικής παραγωγής του Κιέβου.

«Επίθεση γοητείας» του Ζελένσκι

Δεδομένης της προηγούμενης επίσκεψής του στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, ο Ουκρανός πρόεδρος κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να γοητεύσει τους Αμερικανούς οικοδεσπότες του.

Την τελευταία φορά που βρέθηκε στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι είχε δεχτεί επίπληξη από τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς για έλλειψη ευγνωμοσύνης απέναντι στην υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Αυτή τη φορά, ο Ζελένσκι φορούσε σκούρο κοστούμι αντί για την παραδοσιακή στρατιωτική του ενδυμασία, κάτι που είχε προκαλέσει την ειρωνεία του Τραμπ την προηγούμενη φορά.

Ο Ουκρανός ηγέτης προσπάθησε επίσης να σφυρηλατήσει και οικογενειακούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παραδίδοντας στον οικοδεσπότη του μια επιστολή από τη σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα για να παραδοθεί στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

