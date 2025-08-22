Κίνα: Επτά νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από καλώδιο που έσπασε σε εργοτάξιο υπό ανέγερση γέφυρας

Επτά εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι εννιά αγνοούνται μετά το σπάσιμο καλωδίου σε γέφυρα υπό κατασκευή στη βορειοδυτική Κίνα, ανέφερε επίσημο μέσο ενημέρωσης.

Δεκαπέντε εργάτες κι εργοδηγός βρίσκονταν στο εργοτάξιο της υπό κατασκευή γέφυρας, που ενώνει δυο περιοχές στις όχθες του Κίτρινου Ποταμού, στην επαρχία Τσινγκχάι, όταν έσπασε καλώδιο, περί τις 03:00 το πρωί (22:00 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας), ανέφερε η Ημερησία του Λαού.

Η γέφυρα, από όπου θα διέρχονται τρένα, συνδυάζει μεθόδους κατασκευής, είναι θολωτή κι έχει επίσης δικτυωτούς πυλώνες.

Εικόνες που δημοσιοποίησε η Ημερησία του Λαού δείχνουν την ημιτελή γέφυρα, το κεντρικό τμήμα της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, πλαισιωμένο από δυο τεράστιες σκαλωσιές και γερανούς.

Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Τα δυστυχήματα σε εργοτάξια είναι συνηθισμένα στην Κίνα, καθώς τα κατασκευαστικά έργα είναι αμέτρητα στην πελώρια χώρα, ενώ η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας είναι σε αρκετές περιπτώσεις ανεπαρκής.

Τον Δεκέμβριο, 13 άνθρωποι κηρύχτηκαν αγνοούμενοι έπειτα από κατάρρευση σε εργοτάξιο κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής στη Σεντζέν, μητρόπολη στο νότιο τμήμα του ασιατικού γίγαντα. Δεν αναφέρθηκε ο εντοπισμός κανενός επιζώντα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ