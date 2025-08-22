Η Πόλη της Γάζας βρίσκεται επισήμως σε κατάσταση λιμού

Η Πόλη της Γάζας και οι γύρω περιοχές υποφέρουν επισήμως από λιμό, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν ότι θα εξαπλωθεί, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο λιμού, μια αποτίμηση που θα κλιμακώσει την πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το σύστημα Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανακοίνωσε πως 514.000 άνθρωποι --σχεδόν το ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα-- αντιμετωπίζουν λιμό και ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στους 641.000 έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Περίπου 280.000 από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονται στη βόρεια περιοχή που καλύπτει την Πόλη της Γάζας --γνωστή ως κυβερνείο της Γάζας-- που σύμφωνα με το IPC αντιμετωπίζει λιμό έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς.

Είναι η πρώτη φορά που το IPC καταγράφει λιμό εκτός Αφρικής -- προέβλεψε πως οι συνθήκες λιμού θα εξαπλωθούν στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Ντέιρ αλ Μπάλαχ και της Χαν Γιούνις έως τα τέλη του επόμενου μήνα.

Πρόσθεσε πως η κατάσταση νοτιότερα μπορεί να είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι στην Πόλη της Γάζας, αλλά είπε ότι τα περιορισμένα στοιχεία δεν επιτρέπουν μια ακριβή κατηγοριοποίηση.

Το Ισραήλ απέρριψε την έκθεση ως αναληθή και μεροληπτική, λέγοντας ότι το IPC στήριξε την έρευνά του μόνο σε εν μέρει στοιχεία που παρείχε σε μεγάλο βαθμό η Χαμάς, μην λαμβάνοντας υπόψη μια πρόσφατη εισροή τροφίμων.

"Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Για να κατηγοριοποιηθεί μία περιοχή ότι βρίσκεται σε λιμό θα πρέπει τουλάχιστον το 20% των ανθρώπων να υποφέρουν από ακραίες ελλείψεις τροφίμων, με ένα στα τρία παιδιά να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό και δύο ανθρώπους ανά 10.000 να πεθαίνουν καθημερινά από πείνα ή υποσιτισμό και ασθένεια.

Προηγουμένως, το IPC είχε καταγράψει λιμούς μόνο στη Σομαλία, στο Νότιο Σουδάν και στο Σουδάν.

Ακόμη κι αν μία περιοχή δεν έχει κατηγοριοποιηθεί ακόμη ότι αντιμετωπίζει λιμό επειδή δεν έχει φθάσει αυτά τα όρια, το IPC μπορεί να προσδιορίσει πως τα νοικοκυριά υποφέρουν από συνθήκες λιμού, που περιγράφει ως λιμοκτονία, στέρηση και θάνατο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε σε μια δήλωση πως ο λιμός της Γάζας είναι μια "ανθρωπογενής καταστροφή, ένα ηθικό κατηγορητήριο, και μια αποτυχία της ίδιας της ανθρωπότητας".

Κάλεσε σε άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς και ελεύθερη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

"Άνθρωποι λιμοκτονούν. Παιδιά πεθαίνουν. Και εκείνοι που έχουν υποχρέωση να δράσουν αποτυγχάνουν... Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί ατιμωρητί".

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ είπε πως ο λιμός στη Γάζα είναι το άμεσο αποτέλεσμα ενεργειών της ισραηλινής κυβέρνησης και προειδοποίησε ότι οι θάνατοι από πείνα μπορεί να ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου.

Το Ισραήλ ελέγχει την πρόσβαση στη Γάζα

Το Ισραήλ ελέγχει κάθε πρόσβαση στη Γάζα. Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τις ροές, δήλωσε πως η έκθεση του IPC αγνόησε ισραηλινά στοιχεία για παραδόσεις βοήθειας και είναι τμήμα διεθνούς εκστρατείας δυσφήμισης του Ισραήλ.

"Η έκθεση του IPC δεν είναι μόνο μεροληπτική, εξυπηρετεί επίσης την εκστρατεία προπαγάνδας της Χαμάς", ανέφερε η υπηρεσία.

Ο ΟΗΕ διαμαρτύρεται επί μακρόν για εμπόδια στη χορήγηση βοήθειας στη Γάζα και στη διανομή της σε όλη την πολεμική ζώνη, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε εμπόδια του Ισραήλ και στην ανομία. Το Ισραήλ επικρίνει την υπό τον ΟΗΕ επιχείρηση και κατηγορεί τη Χαμάς ότι κλέβει τη βοήθεια, κατηγορίες που αρνούνται οι μαχητές.

Το IPC δήλωσε πως η ανάλυση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα καλύπτει μόνο τους ανθρώπους που ζουν στα κυβερνεία της Γάζας, της Ντέιρ αλ Μπάλαχ και της Χαν Γιούνις. Δεν μπόρεσε να κατηγοριοποιήσει το κυβερνείο της Βόρειας Γάζας λόγω περιορισμών πρόσβασης και έλλειψης στοιχείων και απέκλεισε εναπομείναντα πληθυσμό στην περιοχή της νότιας Ράφα καθώς αυτή είναι εν πολλοίς ακατοίκητη.

Είναι η πέμπτη φορά τα τελευταία 14 χρόνια που ένας λιμός προσδιορίζεται από το IPC -- μια πρωτοβουλία που περιλαμβάνει 21 ομάδες αρωγής, υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και περιφερειακούς οργανισμούς και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Γερμανία, τη Βρετανία και τον Καναδά.

Το IPC έχει αξιολογήσει προηγουμένως ότι υπήρξε λιμός σε περιοχές της Σομαλίας το 2011, στο Νότιο Σουδάν το 2017 και το 2020μ και στο Σουδάν το 2024. Το IPC λέει πως δεν κηρύσσει κατάσταση λιμού, αλλά παρέχει ανάλυση για κυβερνήσεις και άλλους ώστε να το κάνουν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ