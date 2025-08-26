Κρίσιμες ημέρες για την επιβίωση της κυβέρνησης στη Γαλλία (βίντεο)

Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την επιβίωση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία. Το ενδιαφέρεται στρέφεται στην 8η Σεπτεμβρίου, ημέρα ψήφου εμπιστοσύνης στη γαλλική εθνοσυνέλευση.

Στις 8 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία εμπιστοσύνης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, από την οποία θα κριθεί η επιβίωση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού.

Ο στόχος του Ματινιόν είναι να διατηρηθεί ο σκληρός προϋπολογισμός και να προχωρήσει η οικονομική πολιτική. Ωστόσο, τα μαθηματικά είναι εναντίον του: τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν με τη Συμμαχία της Αριστεράς έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι καταψηφίζουν την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ προειδοποίησε με δραματικούς τόνους ότι αν δεν αντιμετωπιστεί το χρέος, η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη ακόμη και με το ΔΝΤ. Τόνισε μάλιστα πως το ζήτημα δεν είναι οι αριθμοί, αλλά οι ανακατατάξεις στον προϋπολογισμό.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, ζητά εκλογές (Λεπέν) ή παραίτηση της κυβέρνησης και διάλυση της Εθνοσυνέλευσης (Μελανσόν και Αριστερά). Ωστόσο, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να διαλύσει το Κοινοβούλιο, καθώς θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα απέφερε αποτέλεσμα.

Έτσι, ενόψει της ψηφοφορίας, το Ελιζέ φέρεται να κερδίζει χρόνο, αναζητώντας πιθανό νέο πρωθυπουργό, σε περίπτωση που –όπως όλα δείχνουν– η κυβέρνηση δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της Βουλής.

Πηγή: ertnews.gr