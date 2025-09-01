Γάζα: 250 μέσα ενημέρωσης ενώνονται σε μια διεθνή εκστρατεία καταγγελίας

Περισσότερα από 250 μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο ενώνονται σήμερα σε μια διεθνή εκστρατεία καταγγελίας, μετά από κάλεσμα των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF), ζητώντας δικαιοσύνη για τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα από ισραηλινά πυρά.

Η παγκόσμια εκστρατεία καταγγελίας που ξεκίνησαν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) και η Avaaz βρίσκει σήμερα ανταπόκριση από περισσότερους από 250 δημοσιογραφικούς οργανισμούς σε 70 χώρες. Η πρωτοβουλία στοχεύει να φέρει στο φως τον αυξανόμενο αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και έπειτα ο αριθμός που ξεπερνά ήδη τους 210.

Οι εφημερίδες Publico, La Libre, L’Humanité και μέσα όπως το The Intercept και η Tageszeitung δημοσιεύουν το κοινό μήνυμα: «Σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς για να μας ενημερώνει». Η RSF έχει ήδη υποβάλει τέσσερις προσφυγές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για πιθανά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, καταγγέλλεται η απαγόρευση πρόσβασης του διεθνούς Τύπου στη Γάζα, όπου τα ρεπορτάζ επιτρέπονται μόνο υπό στρατιωτική επίβλεψη και λογοκρισία. Οι φωνές αυτές ζητούν άμεση προστασία και ανεξάρτητη διεθνή έρευνα.

Πηγή: ertnews.gr