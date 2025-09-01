Γάζα: 250 μέσα ενημέρωσης ενώνονται σε μια διεθνή εκστρατεία καταγγελίας

Η παγκόσμια εκστρατεία καταγγελίας που ξεκίνησαν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) και η Avaaz βρίσκει σήμερα ανταπόκριση από περισσότερους από 250 δημοσιογραφικούς οργανισμούς σε 70 χώρες. Η πρωτοβουλία στοχεύει να φέρει στο φως τον αυξανόμενο αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και έπειτα ο αριθμός που ξεπερνά ήδη τους 210.
Οι εφημερίδες Publico, La Libre, L’Humanité και μέσα όπως το The Intercept και η Tageszeitung δημοσιεύουν το κοινό μήνυμα: «Σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς για να μας ενημερώνει». Η RSF έχει ήδη υποβάλει τέσσερις προσφυγές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για πιθανά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, καταγγέλλεται η απαγόρευση πρόσβασης του διεθνούς Τύπου στη Γάζα, όπου τα ρεπορτάζ επιτρέπονται μόνο υπό στρατιωτική επίβλεψη και λογοκρισία. Οι φωνές αυτές ζητούν άμεση προστασία και ανεξάρτητη διεθνή έρευνα.
Πηγή: ertnews.gr