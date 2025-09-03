Πώς η κινεζική Mixue ξεπέρασε διεθνώς τη McDonald’s

Είναι ένα κόλπο του marketing το οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές του business από το πρώτο κιόλας έτος των σπουδών τους: μια επιχείρηση πουλάει ένα συγκεκριμένο προϊόν σε τιμή αρκετά χαμηλότερη του κόστους, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σαν δόλωμα, ώστε οι πελάτες της να αγοράσουν άλλα είδη, που έχουν σαφώς καλύτερο περιθώριο κέρδους.

Το κάνει εδώ και δεκαετίες η αμερικανική αλυσίδα Costco, πουλώντας ένα χοτ ντογκ και ένα αναψυκτικό για 1,5 δολάριο.

Πρόκειται για ένα ντιλ τόσο θρυλικό, ώστε η αλυσίδα πουλάει 130 εκατ. τέτοια κάθε χρόνο. Κάτι παρόμοιο κάνουν και οι Σουηδοί της Ikea με το δικό τους χοτ ντογκ, που κοστίζει 0,90 ευρώ ή το παγωτό χωνάκι των 80 σεντς. Αυτήν ακριβώς τη στρατηγική χρησιμοποίησε η ασιατική Mixue Ice Cream & Tea για να ξεπεράσει τη McDonald’s και να γίνει η μεγαλύτερη αλυσίδα fast food (με βάση τον αριθμό των καταστημάτων της) στον κόσμο.

Στα τέλη Ιουνίου η Mixue είχε 53.014 καταστήματα στην Κίνα και 12 αγορές του εξωτερικού. Πρακτικά, η Mixue (προφέρεται Μισουέι) τελειοποίησε τη στρατηγική του πώς να βγάλεις χρήματα χάνοντας χρήματα, με το δικό της παγωτό χωνάκι των 0,40 δολαρίων. Το έκανε τόσο καλά, ώστε οι πελάτες της αγοράζουν περίπου 700 εκατ. τέτοια παγωτά τον χρόνο.

Στα καταστήματα της Mixue, που συχνά δεν είναι παρά μικροί πάγκοι σε κάποια αγορά της Ασίας, ο κατάλογος ξεκινάει με το παγωτό, αλλά περιλαμβάνει και 35 άλλα είδη, από τα οποία η εταιρεία βγάζει κέρδος. Πολλοί πελάτες έρχονται για το παγωτό των 40 σεντς, αλλά αν θέλουν να προσθέσουν σιρόπι ή φρούτα, τότε η τιμή του ανεβαίνει στα 95 σεντς.

Στην πράξη, το ζημιογόνο παγωτό της Mixue είναι η τέλεια «μηχανή» του marketing. Είναι ένα προϊόν που φαίνεται πολύ όμορφο στα social media και συνδέεται στο μυαλό του μέσου καταναλωτή με την ευτυχία. Ποιος δεν αγαπά το παγωτό; Οσα χάνει πουλώντας παγωτά σε τιμές κάτω του κόστους, η εταιρεία τα βγάζει από τη δωρεάν διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και στο τέλος της μέρας, η Mixue πουλάει πολύ περισσότερα ποτά παρά παγωτά. Τα ποτά της κοστίζουν γύρω στο ένα δολάριο το καθένα και η εταιρεία πούλησε πέρυσι πάνω από 7 δισ. τέτοια προϊόντα.

Πηγή: www.kathimerini.gr