Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2025 14:13

Ουκρανία: Συνεχίζονται οι μάχες και οι επιθέσεις στα πολεμικά μέτωπα (Βίντεο)

Ουκρανία: Συνεχίζονται οι μάχες και οι επιθέσεις στα πολεμικά μέτωπα (Βίντεο)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σκληρή προειδοποίηση προς τη Δύση απηύθυνε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας ότι ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε παράλληλα έτοιμος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, ενώ βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι σφοδρές επιθέσεις.

Δείτε το βίντεο του Open:

