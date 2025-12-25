Η εγκύκλιος των Χριστουγέννων του Μητροπολίτη Μεσσηνίας

"Αγαπητά παιδιά,

Η φετινή εορτή της Γεννήσεως του Χριστού και η ανατολή του νέου έτους 2026 σκιάζονται από την βία, τον πόλεμο, την καταστροφή. Ομόδοξοι πολεμούν μεταξύ τους. Ετερόδοξοι αλληλοσπαράζονται και ο φανατισμός τους οδηγεί στη θρησκευτική μισαλλοδοξία και σε φονταμενταλιστικές εξάρσεις.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι το μήνυμα της ειρήνης που επαγγέλλεται ο Χριστός με την Γέννησή του από το σπήλαιο της Βηθλεέμ δεν έχει βρει τόπο στις καρδιές των ισχυρών και δυνατών της γης, οι οποίοι κινούνται στον αστερισμό των συμφερόντων και των ιδιοτελών επιδιώξεων.

Η «επί γης ειρήνη» είναι πλέον το ζητούμενο στην παγκόσμια σκακιέρα των συμφερόντων και των διεκδικήσεων και οι Λαοί, απογοητευμένοι, αναζητούν την ειρήνη σε αλλότριους τόπους και τρόπους από εκεί που βρίσκεται η πραγματική ειρήνη, που είναι ο Χριστός.

Τα Έθνη αποπροσανατολισμένα από τις ιαχές των όπλων προσβλέπουν σέ ένα συνεσκιασμένο από τον κονιορτό και τα σύννεφα των πολεμικών συρράξεων πρόσωπο της κατεξοχήν ειρήνης, τον Χριστό.

Η Εκκλησία όμως με αυτοπεποίθηση διακηρύττει: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία», δίνοντας στον κάθε άνθρωπο την προσδοκία ότι τίποτε δεν χάνεται παρά τις υπάρχουσες αντιξοότητες. Οι Χριστιανοί, με υπομονή, δύναμη και κουράγιο, έχοντας εδραία την πίστη τους στον Χριστό, πορεύονται μέσα στην ιστορία με την δύναμη της ελπίδας στο πρόσωπο του Χριστού, βεβαιώνοντας την πίστη τους και την εμπιστοσύνη τους σ’ Αυτόν ότι στο τέλος θα επικρατήσει και πάλι η ειρήνη Του στον κόσμο, ως ζωή και δικαιοσύνη.

Ας ευχηθούμε λοιπόν το νέον έτος 2026 να αποτελέσει την απαρχή, ώστε να επικρατήσει τελικά στον κόσμο η ειρήνη του Χριστού και στους Λαούς και στα Έθνη η δικαιοσύνη Του.

Χαρούμενα και ευλογημένα Χριστούγεννα

Ευτυχές, υγιεινό, καρποφόρο, ευφρόσυνο, χαρμόσυνο και ειρηνικό το νέον έτος 2026"

Με πατρικές ευχές και ευλογίες

εν Χριστώ τεχθέντι

† Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ