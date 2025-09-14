Η Ρουμανία καταγγέλλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία

Η Ρουμανία γίνεται η δεύτερη χώρα του ΝΑΤΟ που καταγγέλλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone με τον Ζελένσκι να προειδοποιεί για “ξεκάθαρη επέκταση του πολέμου”.

Η Ρουμανία έγινε το πιο πρόσφατο μέλος του ΝΑΤΟ που κατήγγειλε παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones, την ώρα που η Πολωνία έθετε σε επιφυλακή την αεράμυνά της λόγω νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορά της.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι το Σάββατο ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας, κατά τη διάρκεια επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές.

Δύο μαχητικά F-16 απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την κατάσταση και εντόπισαν το drone πάνω από τη ρουμανική επικράτεια, μέχρι που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ κοντά στο χωριό Chilia Veche.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία διευρύνει σκόπιμα τις επιχειρήσεις με drones και κάλεσε τη Δύση να απαντήσει με πιο σκληρές κυρώσεις και στενότερη αμυντική συνεργασία.

«Πρόκειται για μια ξεκάθαρη επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «ο ρωσικός στρατός γνωρίζει ακριβώς πού κατευθύνονται τα drones του και πόσο μπορούν να παραμείνουν στον αέρα».

Ζήτησε επίσης την άμεση υιοθέτηση νέων μέτρων: «Μην περιμένετε να πέσουν δεκάδες Shahed και βαλλιστικοί πύραυλοι πριν λάβετε αποφάσεις».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και το ρουμάνικο υπουργείο Άμυνας επέκριναν σήμερα έντονα την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας.

«Η παραβίαση του ρουμάνικου εναέριου χώρου από ρωσικά drones αποτελεί μια ακόμη απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ», τόνισε η Κάλας στο Χ. «Η απερίσκεπτη αυτή κλιμάκωση απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη Ρουμανία».

