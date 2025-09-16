Η Ισπανία θα αποχωρήσει από τη Eurovision εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

Η Ισπανία εντάσσεται στην ομάδα των χωρών που αποφάσισαν να αποσυρθούν από τον ερχόμενο διαγωνισμό της Eurovison, εάν συμμετάσχει σε αυτόν το Ισραήλ, όπως ψήφισε σήμερα 16/9 το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE.

Είναι η πέμπτη χώρα που αναλαμβάνει τέτοια δέσμευση μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία και η πρώτη από τους λεγόμενους «Μεγάλους Πέντε», μια ομάδα που περιλαμβάνει επίσης τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Αυτές οι χώρες προκρίνονται αυτόματα στον τελικό γύρο του διαγωνισμού.

Το μέτρο αυτό προτάθηκε από τον πρόεδρο του RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, και συγκέντρωσε 10 ψήφους υπέρ, τέσσερις κατά και μία αποχή στο 15μελές διοικητικό συμβούλιο, αναφέρει ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε ανακοίνωση του.

Αρκετές είναι οι χώρες που είχαν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, μία συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων που διοργανώνει και συμπαράγεται η ετησία εκδήλωση, να αποκλείσει το Ισραήλ από την έκδοση του 2025. Ο Αυστριακός τραγουδιστής JJ, ο οποίος κέρδισε φέτος, ζήτησε επίσης τον αποκλεισμό του Ισραήλ το 2026.

