Κίνα: Ουρές και φρενίτιδα για το iPhone 17 - Περίμεναν όλη τη νύχτα (Βίντεο)

Την εμφάνισή του στα ράφια των καταστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο έκανε σήμερα το iPhone 17, δημιουργώντας μεγάλες ουρές από το Πεκίνο μέχρι τη Σιγκαπούρη.

Πέρα όμως από τη φρενίτιδα του λανσαρίσματος, η Apple βρίσκεται υπό πίεση να αποδείξει την αξία της, αντιμετωπίζοντας ερωτήματα σχετικά με τα σχέδιά της για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Μία από αυτές τις αγορές είναι η Κίνα, όπου οι πελάτες της Apple περίμεναν ώρες, ακόμη και όλη τη νύχτα, για να αποκτήσουν το νέο iPhone, αναφέρει το reader.

Πρώτος στην ουρά στο κορυφαίο κατάστημα της Apple στο Σανλιτούν του Πεκίνου σήμερα το πρωί ήταν ο Λιου, ο οποίος δήλωσε στο CNBC ότι περίμενε στην ουρά από τις 11 μ.μ. την Πέμπτη για την ευκαιρία του να παραλάβει το iPhone 17 Pro Max.

Είπε ότι ήταν ενθουσιασμένος με το νέο χρώμα και τον εξωτερικό σχεδιασμό του smartphone, τα οποία, σύμφωνα με την Apple, έχουν βελτιώσει τη θερμική κατανάλωση του τηλεφώνου.

Τα νέα προϊόντα περιλαμβάνουν τα iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max και iPhone Air, καθώς και τα νέα μοντέλα Apple Watch και AirPods.

Ενώ ήταν διαθέσιμα για προπαραγγελίες στις ΗΠΑ από τις 12 Σεπτεμβρίου, η παγκόσμια κυκλοφορία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η Apple αντιμετωπίζει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις αγορές του εξωτερικού.